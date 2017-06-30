США планируют продать Тайваню вооружения на $1,42 млрд

США планируют продать Тайваню вооружения на $1,42 млрд, сообщает Reuters. Как рассказала журналистам представитель госдепартамента Хизер Нойерт, администрация проинформировала конгресс о семи предлагаемых сделках. Речь идет о техподдержке радиолокационного радара раннего обнаружения, высокоскоростных противолокационных ракетах и комплектующих к ним и о торпедах. Поставки должны поддержать способность Тайваня к самообороне, при этом Вашингтон не отказывается от «политики одного Китая», заявила Нойерт.

Пресс-служба президента Тайваня Цай Инвэнь заявила, что поставки вооружений укрепят уверенность страны в собственной безопасности и ее способность поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе. Правительство Тайваня продолжит стремиться к «конструктивному диалогу» с Китаем и к позитивному развитию двусторонних отношений, говорится в заявлении.

В декабре 2015 г. администрация Барака Обамы одобрила поставки Тайваню оружия на $1,83 млрд, вызвав неудовольствие Пекина.

Решение США продать оружие Тайваню, а также введение санкций против некоторых китайских компаний подорвут взаимное доверие между Пекином и Вашингтоном и противоречат духу саммита в Мар-а-Лаго, заявил посол КНР в США Цуй Тянькай. В поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго президент США в апреле принял председателя КНР Си Цзиньпина.

29 июня МИД Китая уже осудил законопроект о возобновлении заходов кораблей ВМС США в порты Тайваня и о помощи Пентагона Тайваню в развитии подводного флота. Законопроект пока одобрен комитетом сената.