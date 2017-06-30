В Чернобыльской зоне второй день продолжается лесной пожар

В Чернобыльской зоне с четверга горит лес на территории Лубянского лесничества. Площадь пожара достигала примерно 20 га, к утру пятницы пожарные сообщили, что она сократилась вдвое. Ухудшения радиационной обстановки из-за пожара на 8.00 утра не наблюдалось, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства экологии Украины.

Радиационный фон в зоне отчуждения контролируется с помощью автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) государственного специализированного предприятия (ГСП) «Экоцентр» в непрерывном режиме на 39 пунктах. Данные круглосуточно поступают в диспетчерский центр раз в час, а в условиях чрезвычайной ситуации - раз в две минуты. В связи с радиологической значимостью пожара контроль за радиационной ситуацией усилен. «В оперативном режиме анализируются данные по мощности эквивалентной дозы гамма-излучения (МЭД) и содержанию радионуклидов в воздухе в районе пожара», - сообщили в ведомстве.

Для оценки радиационной обстановки в район пожара выехала мобильная оперативная группа ГСП «Экоцентр» с аспирационным и дозиметрическим оборудованием.

Пожар начался в зоне отчуждения на территории Лубянского лесничества при проведении технологической вырубки леса для прокладки железной дороги 29 июня в 12.35. Там загорелись порубочные остатки древесины и лесной подстилки. К 8.45 30 июня площадь возгорания уменьшилась до 12 га, сообщила государственная пожарная служба Украины. Пожар продолжают тушить.