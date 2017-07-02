Центральный аппарат СКР взял на контроль расследование ДТП в Татарстане

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать на контроль центральному аппарату расследование уголовного дела по факту ДТП в Татарстане. В результате столкновения автобуса с грузовиком погибли 13 человек.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие смерть двух и более лиц).

По одной из версий, водитель автобуса был ослеплен фарами грузовика. В настоящее время следователи осматривают место происшествия.