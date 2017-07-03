Руководитель ГИБДД опроверг информацию о слиянии Госавтоинспекции с ППС

МВД не планирует объединять Госавтоинспекцию и патрульно-постовую службу (ППС), заявил руководитель ГИБДД Михаил Черников на пресс-конференции.

«Этот вопрос возник из ниоткуда, таких решений сегодня не предусмотрено. Сотрудники Госавтоинспекции, в частности сотрудники дорожно-патрульной службы, работают в системе единой дислокации. Они работают с сотрудниками патрульно-постовой службы, а теперь и с сотрудниками дорожных служб Росгвардии. Задачи по охране общественного порядка стоят и для сотрудников ГИБДД», – сказал он, отвечая на вопрос о возможном слиянии.

На прошлой неделе «Фонтанка» сообщила, что в конце 2018 г. Госавтоинспекция может стать частью патрульно-постовой службы.