Путин назначил нового начальника ГИБДД

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности, назначении на должность, увольнении с военной службы и присвоении специального звания в некоторых федеральных государственных органах. В частности, президент назначил нового начальника ГИБДД, им стал генерал-майор полиции Михаил Черников.

«Назначить генерал-майора полиции Черникова Михаила Юрьевича начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Черников руководил управлением МВД по Хабаровскому краю. Его кандидатуру предложило Министерство внутренних дел России.

Прежний глава Госавтоинспекции Виктор Нилов был освобожден от должности в марте. Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах тогда сообщал, что освобождение Нилова от должности связано с достижением им предельного возраста нахождения на посту.