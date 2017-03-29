ТАСС назвал возможного преемника Нилова на посту начальника ГИБДД

Начальником Госавтоинспекции России может стать руководитель управления МВД по Хабаровскому краю Михаил Черников. Его кандидатуру предлагает МВД России, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что решение еще не принято, сейчас вопрос находится на согласовании.

Начальник ГИБДД Виктор Нилов был уволен сегодня указом президента. Ранее «Фонтанка» сообщала о возможной реорганизации подразделения и интеграции его в структуру МВД.