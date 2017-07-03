Комитет Госдумы поддержал новое бюджетное правило

Комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении правительственный законопроект о новом «бюджетном правиле». Бюджетное правило призвано снизить зависимость федерального бюджета от нефтегазовых доходов.

Базовая цена на нефть марки Urals устанавливается на уровне $40 за баррель в ценах 2017 г. и подлежит ежегодной индексации на 2%, начиная с 2018 г. «Под базовой экспортной ценой на природный газ понимается прогнозируемое значение среднегодовой экспортной цены на природный газ, умноженное на соотношение базовой цены на нефть к прогнозируемой цене на нефть», - говорится в пояснительной записке.

Дополнительные нефтегазовые доходы теперь будут направляться в Резервный фонд. Уже с 2017 г. отменяется основной параметр формирования Фонда национального благосостояния (ФНБ) - нормативная величина Резервного фонда. Таким образом ФНБ в прежнем виде постепенно ликвидируется.

Согласно законопроекту, на расходы федерального бюджета могут быть направлены только те нефтегазовые доходы, которые рассчитаны исходя из базовой цены на нефть, базовой экспортной цены на газ, прогнозируемого валютного курса, объема ненефтегазовых доходов и объема расходов на обслуживание госдолга. Новое бюджетное правило вступит в силу с 1 января 2018 г., а в полном объеме заработает в 2019 г.

По данным Минфина, на 1 июня в ФНБ было 4,2 трлн руб., а в резервном фонде – 932,7 млрд. Деньги ФНБ вложены в крупные проекты, в том числе строительство БАМа, Транссиба, ЦКАД, «Ямал СПГ» и др.