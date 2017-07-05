Минобразования назвало вузы с наибольшей зарплатой выпускников

Средняя зарплата выпускников очной формы обучения, получивших первое высшее образование в 2015 г., в первый год их работы (в 2016 г.) составила 27 770 руб. Это незначительно - на 300 руб. - больше, чем получали выпускники 2014 г. в 2015 г., показал мониторинг Минобразования России.

«Средний процент трудоустройства всех выпускников, как и в прошлогоднем мониторинге, сохранился на уровне 75%», - говорится в сообщении.

Самыми востребованными и высокооплачиваемыми остаются выпускники ведущих вузов. В лидеры по заработной плате выходят выпускники МГУ и СПбГУ, в лидеры по доле трудоустройства - выпускники вузов с категорией НИУ (Национальный исследовательский университет)», - сообщила пресс-служба Минобразования.

Средняя зарплата выпускников МГУ и СПбГУ составила 49 986 руб., доля трудоустройства - 74,58%. У выпускников вузов, имеющих статус НИУ, средняя зарплата 38 142 руб., в этой категории самый высокий процент трудоустройства - 81,54%.

Наибольшую среднюю заработную плату получают выпускники очной формы обучения, получившие первое высшее образование, следующих вузов: Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) им. И.Губкина (58 163 руб.), МГТУ им. Н.Баумана - 56 373 руб., Ульяновский институт гражданской авиации - 55 090 руб., МИФИ - 50 004 руб., НИУ ВШЭ - 51 700 руб., РНИМУ им. Н.Пирогова - 50 435 руб., МАИ - 49 850 руб., МГИМО - 47 760 руб., Финансовый университет при правительстве России - 47 751 руб., Московский технологический университет - 45 889 руб.

«Согласно результатам мониторинга наихудшие показатели заработной платы для выпускников младше 25 лет у заочной формы обучения, и они составляют в среднем по стране 23 420 руб. против 28 104 руб. по очной форме обучения», - рассказали в пресс-службе.

Согласно данным мониторинга, наиболее высокий показатель средней ежемесячной заработной платы у выпускников‑инженеров. Топ-5 направлений подготовки с самыми высокими показателями: «Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники», «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», «Ядерная энергетика и технологии», «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта», «Авиационная и ракетно-космическая техника».