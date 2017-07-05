Москва потребовала от Баку прекратить этническую дискриминацию россиян

МИД России заявил, что в Азербайджане некоторые российские граждане подвергаются дискриминации со стороны азербайджанских должностных лиц. Как передает «РИА Новости», представитель министерства заверил журналистов, что Москва продолжит требовать «прекращения возмутительной дискриминационной практики».

По информации МИДа, с начала года 25 гражданам России было отказано во въезде в Азербайджан. Их на много часов задерживали в аэропорту Баку, в ряде случаев — без еды, воды и медицинской помощи, а затем насильственно выслали за свой счет. Основанием для подобного отношения были армянские фамилии, имена и отчества, заявил представитель министерства.

Москва не раз требовала от Баку «прекратить эту возмутительную практику, провести разбирательство и дать надлежащую оценку поведению должностных лиц», однако «разбирательство инцидентов не было проведено». В ответной ноте азербайджанского МИДа говорится, что «для предотвращения нежелательных эксцессов Азербайджан вынужден применять соответствующие регуляции по отношению к ряду лиц», рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве, подчеркнув, что такой ответ является «неудовлетворительным», цитирует агентство.