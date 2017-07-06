Трамп: США не потерпят применения химического оружия в Сирии

США не приемлют применения химического оружия в Сирии, заявил сегодня в Варшаве президент США Дональд Трамп. «Мы подтверждаем, что никакой народ, который ценит человеческие жизни, не должен мириться с использованием химического оружия, и мы также не будем мириться с этим», - сказал Трамп, комментируя ситуацию в Сирии.

Президент США вновь подчеркнул, что сирийский кризис «нуждается в политическом решении».

Накануне госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия является «гарантом режима [президента Сирии Башара] Асада», а потому несет ответственность за предотвращение любого использования химического оружия. По его словам, у Вашингтона и Москвы «есть потенциал» для координации действий в Сирии по противодействию ИГ («Исламское государство», запрещено в России). Ситуация в Сирии «будет обсуждаться» на встрече президентов США и России на саммите G20 в Германии 7 июля.

Сегодня представитель МИД России Мария Захарова заявила, что террористы готовят постановочные провокации с применением химического оружия в Восточной Гуте. По данным МИДа, эти провокации нужны для обоснования ударов США по позициям сирийских правительственных сил.