МИД предупредил о подготовке в Сирии провокаций с химическим оружием

Сирийские террористы готовят постановочные провокации с применением химического оружия в Восточной Гуте, сообщила ТАСС представитель МИД России Мария Захарова. По данным МИДа, эти провокации нужны для обоснования ударов США по позициям сирийских правительственных сил. «Акции с большой долей вероятности будут проведены в недоступном для властей Сирии населенном пункте, одним из которых является оппозиционный анклав в Восточной Гуте, куда ранее доставлялись химические отравляющие вещества», - добавила Захарова.

Представитель МИДа также сообщила, что правительственные войска при поддержке российских ВКС полностью освободили провинцию Алеппо от террористической группировки «Исламское государство» (запрещено в России). Последней операцией в Алеппо стали окружение и зачистка «котла» с террористами к востоку от населенного пункта Ханасер. «Территория провинции Алеппо полностью очищена от ИГ, освобождено порядка 1500 кв. км», - сказала Захарова.