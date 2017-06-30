США обвинили Сирию в сохранении программы химоружия

Сирия не ликвидировала свои программу по созданию химического оружия и не выполняет своих обязательств в рамках конвенции СБ ООН о его запрете, говорится в заявлении госдепартамента США, опубликованном на сайте ведомства.

Новые обвинения связаны с публикацией доклада Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), подтверждающего применение 4 апреля 2017 г. зарина или сходного с ним вещества в сирийском Хан-Шейхуне, провинции Идлиб. «Факты фиксируют подлую и очень опасную историю применения химического оружия режимом (президента Сирии Башара) Асада», - говорится в документе.

Кто именно несет ответственность за применение химоружия в сирийском Хан-Шейхуне, предстоит выяснить с помощью совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию (СМР) химатак. Госдеп подчеркивает, что миссия по установлению фактов применения химоружия в Сирии, подготовившая опубликованный доклад, в своей работе опиралась на большой объем информации, в том числе «результаты анализа биомедицинских образцов, взятых у жертв, а также развернутые собеседования с очевидцами».