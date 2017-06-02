Путин полностью исключил применение химического оружия Асадом

Утверждения о применении президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия являются ложными, заявил президент России Владимир Путин.

«По-поводу людей, которые были убиты, пострадали от применения оружия, в том числе химического оружия. Это ложная информация. На сегодняшний день мы абсолютно убеждены, что это просто провокация. Асад это оружие не применял, и все это было сделано людьми, которые хотели его в этом обвинить», - сказал Путин в ходе дискуссии в пятницу на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Он также вновь напомнил, почему для России так важно остановить террористов на Ближнем Востоке, не допустив их появления в России.

«Угроза терроризма - это не надуманная проблема. У нас четыре тысячи человек только из Российской Федерации, по нашим предварительным подсчетам, находятся в Сирии и четыре с половиной тысячи - пять тысяч, примерно, - из стран СНГ, из Средней Азии в основном», - заявил Путин.

Он подчеркнул, что для России это представляет реальную угрозу. «Они пытаются вернуться, некоторые возвращаются. Мы и начали ту нашу операцию в Сирии, потому что понимали, к чему дело идет», - сказал президент. Он отметил, что «ждать, пока они [террористы] приедут к нам или к вам, мы не будем».