Правительство одобрило законопроект о лишении гражданства за терроризм

Правительство одобрило законопроект о лишении лиц, осужденных за терроризм и экстремизм, российского гражданства. «Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом отдельных замечаний», — говорится в комментарии.

В правительстве предлагают дополнить законопроект нормой, запрещающей лицам, лишенным российского гражданства, повторно обращаться с заявлением о его приобретении.

«Законопроект направлен на снижение уровня террористической угрозы путем законодательного закрепления нормы, устанавливающей недопустимость получения российского гражданства иностранными гражданами и лицами без гражданства в целях осуществления ими деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя Российской Федерации», — отметили в правительстве.

Авторами инициативы являются депутаты Государственной думы Вячеслав Володин, Владимир Васильев, Владимир Жириновский и другие.