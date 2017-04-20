Статья опубликована в № 4306 от 20.04.2017 под заголовком: От редакции: Не гражданин и был
Не гражданин и был
Идея лишать гражданства за теракты не имеет практического смысла
- Павел Аптекарь
- / Для Ведомостей
Лишить российского гражданства нельзя, но можно отменить решение о его присвоении. Новой мотивировкой станет приговор по делу о терроризме или экстремизме. Так полицейских задним числом увольняют, когда они оказываются обвиненными в преступлении.
О возможном лишении гражданства недавно получивших его лиц, совершивших теракты, Владимир Путин заявил почти сразу после взрыва в петербургском метро 10 апреля. В среду лидеры думских фракций внесли в нижнюю палату законопроект, предполагающий отмену решения о принятии в гражданство тех, кто осужден по экстремистским и террористическим статьям (в том числе за содействие и финансирование террористических и экстремистских организаций).
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