Законопроект о лишении гражданства за терроризм правят с нарушением регламента

Внесенный во вторник в Госдуму лидерами всех четырех фракций резонансный законопроект о лишении российского гражданства лиц, осужденных за террористическую и экстремистскую деятельность, в четверг днем неожиданно исчез из думской базы законопроектов. Зампред Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) пояснил «Ведомостям», что его «забрали, чтобы поправить одно предложение и внести вечером обратно».

По сообщению BBC, проект убрали из базы из-за его неконституционности по просьбе председателя Госдумы Вячеслава Володина (в среду он публично поддержал эту инициативу). Однако собеседники «Ведомостей», близкие к думскому руководству, это сообщение опровергли. Пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко сказал, что у него нет информации и он пока не может ничего сказать. Пресс-секретарь лидера фракции «Единая Россия» Владимира Васильева Ольга Портнова не ответила на звонки и сообщения «Ведомостей».

А в пресс-службе лидера «Справедливой России» Сергея Миронова отметили, что процедура отзыва должна быть другая. В отдел документооборота позвонили от Володина и сказали удалить законопроект, потому что он будет внесен в другой редакции, говорит человек в думском аппарате. По его словам, у Володина утверждают, что это инициатива председателя комитета по госстроительству Павла Крашенинникова («Единая Россия»).

Ранее он говорил журналистам, что проект «скорректируют» ко второму чтению. Сам Крашенинников заявил «Ведомостям», что отозвать проект - это право авторов: «Я их понимаю, потому что его надо доработать. Поэтому они написали письмо в комитет, и мы отозвали». По словам депутата, авторы вправе отозвать законопроект без обращения в совет Думы. В регламенте палаты говорится, что отзыв может проходить либо через письмо на имя председателя Госдумы, либо через совет палаты. Позднее появилось заявление комитета по госстроительству с предложением совету палаты снять законопроект с рассмотрения, но в думскую базу его все равно не вернули.

«Если его отзывали через совет, то он не должен был удаляться из базы. В таких случаях там должно остаться два проекта: перевнесенный и старый, иначе ситуация выглядит странно», – недоумевает думский аппаратчик. Их убедили, что нужен другой вариант, но отозвать «по-человечески» они не смогли, предполагает собеседник, оговариваясь, что эта процедура вообще не отлажена технически. Ошибки часто исправляют как получится, хотя по регламенту нужно идти через председателя или совет, что требует времени, соглашается другой сотрудник аппарата. «Получается, что четыре уважаемых человека ошиблись», - иронизирует еще один аппаратчик.