Володин поддержал идею лишения гражданства России осужденных за терроризм

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу лидеров четырех парламентских фракций о лишении приобретенного гражданства России осужденных за терроризм.

«Это, действительно, политический сигнал со стороны государства тем, кто задумал плохое в отношении граждан России. И в этой связи наказание будет не только в виде лишения свободы (за преступления террористического характера), но и - лишение гражданства», - сказал Володин. Он уточнил, что под действие закона после его принятия подпадут те, кто получил российское гражданство как второе.

Председатель Госдумы отметил, что лишение российского гражданства негативно скажется не только на осужденном, но и на его семье и близких. «Если наше государство гражданство ему предоставило, а он оказался террористом, пособником, ему не место среди граждан России», - сказал Володин.

Соответствующие поправки в закон «О гражданстве РФ» внесли во вторник в Госдуму лидеры четырех парламентских фракций - Владимир Васильев («Единая Россия»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Миронов («Справедливая Россия») и Геннадий Зюганов (КПРФ).

Лидеры думских фракций считают, что предложенные ими изменения «позволят обеспечить реализацию дополнительных мер по защите граждан от терроризма и будут способствовать упреждению совершения преступлений террористического характера лицами, получившими российское гражданство».