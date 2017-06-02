Патрушев: число террористических преступлений в России снизилось почти в 10 раз за пять лет

Решения Совета безопасности России и их исполнение позволили снизить уровень террористической угрозы на территории страны, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

«Исполнение решений Совета безопасности обеспечило снижение уровня террористической угрозы на территории России. Общее число преступлений террористической направленности сократилось за последние пять лет почти в десять раз», - сказал он на торжественном собрании, посвященном 25-летию образования Совбеза.

Он отметил важность этих результатов на фоне участившихся случаев терроризма за рубежом, в том числе и в Европе.

«Особое внимание уделялось нейтрализации негативных последствий для России в результате государственного переворота на Украине, локализации ситуации, связанной с вооруженным конфликтом в Донбассе», - сказал секретарь Совбеза.

Среди приоритетных вопросов деятельности Совбеза Патрушев назвал противодействие международному терроризму, в том числе с учетом негативного развития ситуации в Сирии, Йемене, Ираке, Ливии и других странах.