Пентагон подтвердил возможную подготовку ВВС Сирии к химической атаке

Министерство обороны США зафиксировало действия, похожие на подготовку химического оружия, на авиабазе ВВС Сирии, сообщило агентство Associated Press. Представитель Пентагона капитан Джефф Дейвис заявил, что действия, связанные с использованием химикатов на сирийской авиабазе, могут указывать на «активную подготовку к использованию химического оружия», аналогичную той, что предшествовала химической атаке в провинции Идлиб 4 апреля, при которой погибли около 70 мирных жителей.

Ранее в Белом доме заявили, что «США выявили потенциальную подготовку режима Асада к новой химической атаке, которая со всей вероятностью приведет к массовому убийству гражданских лиц, включая невинных детей». США пригрозили президенту Сирии Башару Асаду, что в случае новой химической атаки он «заплатит высокую цену». Постпред США при ООН Никки Хейли написала в Twitter, что «в любой новой атаке мы будем винить Асада, но также и Россию, и Иран, которые помогают ему убивать его народ».

Министр по вопросам национального примирения Сирии Али Хайдар отверг заявление Белого дома о якобы готовящейся химатаке. Он подчеркнул, что Дамаск не использовал и никогда не будет использовать подобное оружие.

В Кремле сочли заявления США недопустимыми. «Конечно же, подобные угрозы законному руководству Сирии мы считаем неприемлемыми. Но важно при этом отметить, что мы считаем абсолютно недопустимым и неприемлемым использование химических отравляющих веществ», - заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ответ на атаку 4 апреля США нанесли удар по сирийской авиабазе, выпустив по ней 59 ракет «Томагавк». Тогда чиновники администрации Дональда Трампа заявляли, что это разовая акция, направленная на сдерживание очередного применения химоружия. Расширять участие в сирийской кампании американцы не собирались.