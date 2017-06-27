Асад посетил российскую базу в Хмеймиме

Президент Сирии Башар Асад посетил базу российских воздушно-космических сил «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия, передает «Интерфакс» со ссылкой на сирийские СМИ.

Сирийский лидер побывал на базе впервые. СМИ опубликовали фотографии Асада в кабине российского истребителя Су-35.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 г. Боевая авиация России поддерживает наземные операции сирийской армии. Российские самолеты базируются на аэродроме «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия.