Россия прекратила действие меморандума с США по полетам над Сирией

Россия будет сопровождать самолеты коалиции западнее Евфрата; вероятно, это заявка на разграничение по этой линии

Россия вышла из меморандума с США по полетам над Сирией Министерство обороны России

Россия с сегодняшнего дня, 19 июня, прекращает действие меморандума с США по полетам над Сирией, после того как силы коалиции США 18 июня сбили сирийский истребитель-бомбардировщик Су-22. Это следует из заявления Минобороны России.

Минобороны квалифицирует уничтожение самолета сирийских ВВС самолетом США в воздушном пространстве Сирии как «циничное нарушение суверенитета» Сирии, а «неоднократные боевые действия авиации США под прикрытием «борьбы с терроризмом» против законных вооруженных сил государства – члена ООН» – военной агрессией.

Минобороны указывает, что во время инцидента в воздушном пространстве Сирии находились самолеты российских ВКС. «Однако командование коалиционных сил не использовало существующий канал связи между воздушными командованиями авиабазы Эль-Удейд (Катар) и авиабазы Хмеймим для предотвращения инцидентов в воздушном пространстве Сирии», – сообщило министерство.

Отныне «в районах выполнения боевых задач российской авиацией в небе Сирии любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей», – отмечается в сообщении.

За несколько часов до сообщения Минобороны МИД России в лице замминистра иностранных дел Сергея Рябкова также сочло инцидент со сбитым Су-22 актом агрессии и прямым нарушением международного права. «Это, если хотите, помощь тем террористам, против которых борются США, заявляя о том, что они проводят антитеррористическую политику», – сказал Рябков.

Насколько это серьезно

О приостановке действия меморандума с США от 20 октября 2015 г. российское Минобороны впервые заявило в начале апреля после удара американскими крылатыми ракетами по сирийской авиабазе Шейхат, однако затем без дополнительного объявления его действие было в каком-то объеме возобновлено, говорит источник, близкий к Минобороны. Тогда эти действия объяснялись тем, что данные, переданные российской стороной на основе меморандума с США, были использованы американцами для планирования удара. Сейчас же речь идет о том, что сирийский самолет был сбит недалеко от района, где наметились трения между поддерживаемыми США курдами и правительственными войсками, говорит он. По его словам, скорее всего последуют консультации, чтобы избежать этих трений и гарантировать линию разграничения, названную в заявлении Минобороны, – реку Евфрат.

Во второй половине дня 18 июня истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet коалиции США против «Исламского государства» (запрещенного в России) сбил в Сирии самолет Су-22 правительственных ВВС Сирии. Власти Сирии утверждают, что сбитый самолет атаковал в Ракке позиции ИГ. Российское Минобороны сообщило, что Су-22 выполнял боевую задачу по поддержке подразделений правительственных войск, ведущих наступление против террористов ИГ, в районе населенного пункта Эр-Расафе (40 км юго-западнее Ракки). «Пилот ВВС Сирии катапультировался над районом, подконтрольным террористам ИГ, судьба его неизвестна», – говорится в релизе.

Коалиция США утверждает, что удар в реальности наносился по умеренной сирийской оппозиции, а именно по бойцам Сирийских демократических сил под городом Табка. «Коалиция не намерена вступать в конфликт с сирийским режимом, российскими или союзными им провластными силами, однако оставляет за собой право защищать свои и союзные силы от каких бы то ни было угроз», – говорится в заявлении коалиции.

Перед ударом по сирийскому самолету коалиция связалась по телефону с российскими военными, передавало агентство Reuters. Инцидент над Сирией стал первым случаем поражения вражеского самолета в боевых условиях силами ВВС США c 1999 г.