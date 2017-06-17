Российские ВКС ликвидировали двух полевых командиров ИГ и 180 боевиков

В начале июня Вооруженные силы России с помощью беспилотников узнали, что формирования запрещенной террористической группировки «Исламское государство» в Сирии готовятся атаковать гарнизон правительственных войск в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Военно-космические силы (ВКС) России нанесли упреждающие удары 6 и 8 июня, в результате чего были ликвидированы полевые командиры ИГ Абу Омар аль-Бельжики и Абу Ясин аль-Масри.

Кроме того, в результате авиаударов было уничтожено около 180 боевиков, 16 единиц автомобильной и бронетанковой техники, одно артиллерийское орудие, четыре пункта управления, склад с оружием и боеприпасами.