Путин: Россия намерена повысить боеспособность сирийской армии

Россия планирует повысить боеспособность сирийской армии. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин.

«Наша задача на ближайшую перспективу — поднять уровень и боеспособность вооруженных сил самой Сирийской Арабской Республики и спокойненько выйти на расположение тех пунктов базирования в Сирии, которые нами там созданы, и на Хмеймиме, и на военно-морской базе в Тартусе, предоставив возможность самим сирийским войскам функционировать эффективно и добиваться нужных им результатов», — пояснил глава государства в ходе прямой линии.

По его словам, полученный российскими военными опыт в Сирии «абсолютно бесценный», российские Вооруженные силы даже «приобрели другое качество». «Некоторые подразделения вообще созданы совсем недавно и используются очень эффективно», — добавил президент.

Операция в Сирии принесла пользу российскому военно-промышленному комплексу, сказал Путин. «Применение новейших образцов оружия позволило понять, как оно работает в боевых условиях, и внести необходимые коррективы в качество этих новейших систем вооружения. Мы и так знали, что это хорошее оружие, работающее, но когда посмотрели и увидели, как они работают в боевых условиях — это другая история совершенно», — пояснил глава государства.