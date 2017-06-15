Путин обещал не допустить появления халифата в Москве

Руководство России не допустит появления в Москве халифата. Так президент Владимир Путин ответил на вопрос режиссера Оливера Стоуна о возможности халифата в Москве. «Смотрите, как бы Вашингтон в халифат не превратился», - цитирует Путина ТАСС.

Российский президент напомнил, что в Сирии «воюют на стороне террористов, в том числе ДАИШ (арабское название "Исламского государства", группировка запрещена в России), 4500 граждан России и еще как минимум 5000 граждан государств Средней Азии - бывших республик СССР». У всех них есть связи в России, знает он. Он напомнил, что российские спецслужбы уже не раз предотвращали теракты.

Так называемый антитеррористический пакет Яровой, который в том числе требует от российских операторов связи хранить данные о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой и видеоинформации, необходим для борьбы с терроризмом и аналогичен законодательству, действующему в других странах, сказал также Путин. Он подчеркнул, что персональные данные пользователей могут быть получены спецслужбами или правоохранительными органами только по решению суда. По его словам, такой же закон действует в Соединенных Штатах, Канаде, Австралии и во многих других странах. «Это я считаю обоснованным и необходимым в борьбе с терроризмом», - добавил Путин.