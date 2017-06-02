Абызов оценил затраты операторов на исполнение «пакета Яровой» в 120-130 млрд рублей

Министерство связи и массовых коммуникаций России оценивает затраты операторов на выполнение антитеррористического «пакета Яровой» в 120-130 млрд руб. Об этом заявил министр России по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов в интервью телеканалу РБК.

По словам Абызова, такая сумма затрат значительно отличается от тех оценок, которые давали операторы сотовой связи на ранних этапах обсуждения «пакета Яровой», что позволяет более реалистично смотреть на возможности его исполнения. «Это уже в целом выглядит не столь экономически масштабно и ущербно как для сотовых операторов, так и для потребителей. Тем более, если эти затраты будут распределены по времени», - добавил министр.

«Пакет Яровой» обязывает российских операторов связи и интернет-провайдеров с июля 2018 г. хранить трафик клиентов до шести месяцев. Ожидаемые затраты на создание механизма реализации «пакета Яровой» могут многократно превысить выручку операторов связи, передал «Ведомостям» 18 апреля через пресс-службу директор департамента оценки регулирующего воздействия (ОРВ) Минэкономразвития Вадим Живулин.