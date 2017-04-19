Минкомсвязи: У государства нет денег на помощь операторам с исполнением «закона Яровой»

Пока не рассматривается выделение бюджетных средств для поддержки операторов связи в ходе реализации так называемого «закона Яровой», заявил министр связи Николай Никифоров. Как передает «Интерфакс», он добавил, что на это нет источников финансирования. «Можно оперировать лишь параметрами сроков и состава хранения данных. Но это больше вопрос к коллегам из ФСБ. Задача ставится исходя из задач оперативно-розыскных мероприятий, ради которых принимался закон», - заявил чиновник.

«Пакет Яровой» обязывает российских операторов связи и интернет-провайдеров с июля 2018 г. хранить трафик клиентов до шести месяцев. Ожидаемые затраты на создание механизма реализации «пакета Яровой» могут многократно превысить выручку операторов связи, передал «Ведомостям» 18 апреля через пресс-службу директор департамента оценки регулирующего воздействия (ОРВ) Минэкономразвития Вадим Живулин. Он допускает, что бюджетные расходы также возможны, «поскольку столь значимое регулирование требует дополнительных ресурсов».

Минэкономразвития опубликовало отзыв на предложения Минкомсвязи по «пакету Яровой». Расходы на исполнение этого закона операторы должны будут отнести на себестоимость, из-за этого могут вырасти тарифы на связь, пишет Минэкономразвития и предупреждает, что предложения Минкомсвязи, кроме того, вводят для операторов избыточные административные и иные ограничения и обязанности, а также способствуют появлению необоснованных расходов и у самих операторов, и у бюджетов всех уровней.

Официально речь о поддержке операторов и борьбе с ростом тарифов не шла, но она была в закрытой части поручений президента об исполнении закона Яровой, говорили «Ведомостям» три сотрудника операторов связи. Информация, что Владимир Путин поручил правительству поддержать операторов, чтобы не допустить роста тарифов выше инфляции, в феврале опубликована на официальном портале правовой информации: на этот документ и ссылалось Минкомсвязи в дискуссии о подзаконных актах к поправкам Яровой. Представитель министерства тогда не стал обсуждать эти сообщения, а все комментарии со ссылками на закрытое поручение президента были удалены. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему о таком поручении Путина неизвестно.