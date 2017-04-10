«Закон Яровой» может повысить инфляцию на 1-2 п.п, считают в РСПП

Предложения Минкомсвязи по реализации «закона Яровой», могут обходиться операторам в 10 трлн рублей, следует из заключения на доработанный ведомством проект постановления. Заключение, с которым ознакомился «Коммерсантъ», направлено в Минэкономики. Оценка ведомства будет готова во второй половине апреля.

Проект Минкомсвязи указывает максимально допустимые сроки хранения информации – полгода для текстовых, видео и голосовых сообщений, а также максимально допустимые объемы. Эти лимиты в несколько раз увеличивают потенциальные расходы компаний, указывают в РСПП. После принятия закона речь шла о хранении 157,5 эксабайт, что потребовало бы 5,2 трлн руб. Теперь же речь идет о 20 эксабайт и 10 трлн руб расходов всех участников рынка.

Промышленники считают, что чиновники требуют создания избыточной инфраструктуры, которая будет загружена на 60-70%.Для выполнения этих требований придется в несколько раз повысить расходы на услуги связи, что разгонит инфляцию на 1-2 п.п. В Минкомсвязи выводы РСПП не прокомментировали.