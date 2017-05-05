Статья опубликована в № 4316 от 05.05.2017 под заголовком: Хранить пока не на чем

Операторы опасаются, что производители не успеют разработать оборудование для закона Яровой

Госдума может отложить его вступление в силу

Елизавета Серьгина

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