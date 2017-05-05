Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4316 от 05.05.2017 под заголовком: Хранить пока не на чем

Операторы опасаются, что производители не успеют разработать оборудование для закона Яровой

Госдума может отложить его вступление в силу
Операторы не могут узнать никаких деталей о будущих устройствах для хранения информации по закону Яровой
Операторы не могут узнать никаких деталей о будущих устройствах для хранения информации по закону Яровой
Андрей Гордеев / Ведомости

«Мегафон» и «Вымпелком» направили письменные обращения потенциальным производителям оборудования для хранения трафика, необходимого для исполнения закона Яровой, рассказали «Ведомостям» три человека, близких к операторам большой четверки. В этих обращениях сотовые компании просят предоставить им технические характеристики этого оборудования, а также сведения об устанавливаемом на него программном обеспечении. Также операторы попросили предоставить им самим устройства на тестирование, чтобы они могли опробовать оборудование перед вступлением закона в силу.

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