Операторы опасаются, что производители не успеют разработать оборудование для закона Яровой

Операторы не могут узнать никаких деталей о будущих устройствах для хранения информации по закону Яровой
Андрей Гордеев / Ведомости
«Мегафон» и «Вымпелком» направили письменные обращения потенциальным производителям оборудования для хранения трафика, необходимого для исполнения закона Яровой, рассказали «Ведомостям» три человека, близких к операторам большой четверки. В этих обращениях сотовые компании просят предоставить им технические характеристики этого оборудования, а также сведения об устанавливаемом на него программном обеспечении. Также операторы попросили предоставить им самим устройства на тестирование, чтобы они могли опробовать оборудование перед вступлением закона в силу.