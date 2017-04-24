Закон Яровой потребует от «Эр-телекома» 40 млрд рублей инвестиций

Столько же компания инвестировала в бизнес за 16 лет существования

Подготовка к реализации поправок в закон «О связи» из так называемого «пакета Яровой» может обойтись «Эр-телеком холдингу» примерно в 40 млрд руб., заявил в интервью «Интерфаксу» президент и совладелец компании Андрей Кузяев. Эти деньги потребуются до 2018 г., и это ровно столько, сколько компания проинвестировала за 16 лет существования, заметил Кузяев.

Этот закон обязывает российских операторов связи и интернет-провайдеров начиная с июля 2018 г. хранить трафик клиентов до шести месяцев. Окончательные параметры хранения – сроки и типы трафика, которые нужно будет хранить, – должно определить правительство, следует из закона.

При этом фиксированные операторы связи при реализации норм закона Яровой могут попасть «в существенно более затратную ситуацию» по сравнению с мобильными, поскольку их трафик тяжелее, заметил Кузяев.

По данным Минкомсвязи, в 2016 г. суммарный трафик мобильного интернета в России составил примерно 3,8 млрд Гб, за год он вырос на 48%. Несмотря на такой рост мобильный трафик остается значительно меньше фиксированного, который в 2016 г. оказался в 7 раз больше – 27,2 млрд Гб.

Процесс обсуждения конкретных норм хранения информации с правительством продолжается, и Кузяев уверен, что будет найдено здравое решение, которое объединит интересы бизнеса и государства.

Минкомсвязи разработало необходимые для исполнения закона подзаконные акты, определяющие параметры хранения, и разместило их на портале публичного обсуждения законопроектов regulation.gov.ru. В них Минкомсвязи установило максимально возможный срок хранения (шесть месяцев) и максимально возможные значения для хранения трафика – 2 Пбайт на каждый 1 Гбит/с пропускной способности узла связи, обращало внимание Минэкономразвития, давшее в итоге отрицательный отзыв на проект Минкомсвязи.

Минэкономразвития пишет, что при подготовке заключения консультировалось с Российским союзом промышленников и предпринимателей и шестью операторами: «Ростелекомом», МТС, «Мегафоном», МГТС, «Вымпелкомом» и «Престиж-интернетом» (принадлежит «Эр-телекому»).

Приводит министерство и расчеты расходов, которые операторы будут вынуждены нести для исполнения требований Минкомсвязи. МТС оценивает стоимость создания требуемого хранилища данных в 574,4 млрд руб., что сопоставимо с текущей капитализацией компании на фондовой бирже – около 600 млрд руб.

«Мегафону» на исполнение требований закона потребуется потратить более 938 млрд руб., что превышает годовую выручку оператора за три года.

По оценке «дочки» «Эр-телекома» - компании «Престиж-интернет», он должен будет обеспечить хранение трафика в 80 207 Тбайт. Затраты на закупку оборудования и его монтаж оцениваются компанией в 568 млн руб. Это примерно 80% общих капитальных затрат «Престиж-интернета» на создание сети связи за последние 10 лет, воспроизводит Минэкономразвития в заключении данные компании.