В Минкомсвязи признали, что из-за «пакета Яровой» подорожает связь

«Пакет Яровой» из-за дополнительных расходов мобильных операторов приведет к росту тарифов на связь. Требования к операторам необходимо сбалансировать таким образом, чтобы рост был незначительным. Об этом заявил министр коммуникаций и связи Николай Никифоров.

Пакет антитеррористических законов («пакет Яровой») был подписан президентом России Владимиром Путиным в июле прошлого года. Он обязывает операторов и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы в течение 6 месяцев для того, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 г.

«Наверное, оптимально, если будет рост тарифов, к примеру, не выше уровня инфляции, условно. Оценку делать преждевременно», — уточнил Никифоров.

Минкомсвязи предлагает поэтапный запуск хранения данных. «Гибкий вариант, что у правительства есть полномочия, согласовывая позицию между связистами и силовиками, прорабатывать достаточно гибкий график запуска. Все понимают, что это достаточно проблематично в один день 1 июля развернуть в полном объеме по всей стране. То есть этапность будет», —добавил он.