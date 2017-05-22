Комитет Госдумы выступил против отсрочки закона Яровой

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции не поддерживает инициативу о переносе на пять лет срока вступления в силу пакета антитеррористических законов («пакет Яровой»), сообщил в понедельник глава комитета Василий Пискарев. Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий перенести на 2023 г. срок вступления в силу этих нововведений.

«Положения федерального закона еще не вступили в силу, и практика правоприменения данных норм к настоящему времени не сформирована. Нам необходимо дождаться их вступления в силу и посмотреть, возникнут ли трудности с реализацией», — сказал Пискарев журналистам.

Он подчеркнул, что такой законопроект также не поддерживается профильным комитетом Совета Федерации. «Предлагаемые федеральным законом меры не нужно откладывать в долгий ящик. Их как можно скорее необходимо реализовать в качестве дополнительных рычагов противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности», — заключил глава комитета.