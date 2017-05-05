Из-за закона Яровой «Эр-телеком» может сменить владельца

Учитывая агрессивные планы экспансии, рост долговой нагрузки «Эр-телекома» вполне вероятен
Евгений Разумный / Ведомости
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings допускает снижение кредитных рейтингов «Эр-телеком холдинга» (бренд «Дом.ру»), следует из сообщения. В I квартале 2017 г. компания успела приобрести за счет заемных средств активы на сумму 4,2 млрд руб. и готовит к размещению на внутреннем рынке выпуск бондов на 3 млрд руб., объясняют свои сомнения аналитики. В связи с этим S&P отмечает риски, связанные с выполнением ковенантов по кредитной линии от банка ВТБ, по которым соотношение чистого долга и EBITDA у «Эр-телекома» не должно превышать 4.