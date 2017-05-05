Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4316 от 05.05.2017 под заголовком: «Эр-телекому» тесны лимиты

Из-за закона Яровой «Эр-телеком» может сменить владельца

Его долговая нагрузка может выйти за лимиты, предписанные договором с ВТБ
Учитывая агрессивные планы экспансии, рост долговой нагрузки «Эр-телекома» вполне вероятен
Учитывая агрессивные планы экспансии, рост долговой нагрузки «Эр-телекома» вполне вероятен
Евгений Разумный / Ведомости

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings допускает снижение кредитных рейтингов «Эр-телеком холдинга» (бренд «Дом.ру»), следует из сообщения. В I квартале 2017 г. компания успела приобрести за счет заемных средств активы на сумму 4,2 млрд руб. и готовит к размещению на внутреннем рынке выпуск бондов на 3 млрд руб., объясняют свои сомнения аналитики. В связи с этим S&P отмечает риски, связанные с выполнением ковенантов по кредитной линии от банка ВТБ, по которым соотношение чистого долга и EBITDA у «Эр-телекома» не должно превышать 4.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике