Минобороны России сообщило о возможном уничтожении лидера ИГ

СМИ уже несколько раз передавали о гибели Аль-Багдади, но пока информация не подтверждалась

СМИ уже несколько раз сообщали о гибели лидера террористов Hadi Mizban / AP

Министерство обороны России проверяет данные о ликвидации лидера группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади при ударе российской авиации по южному предместью Ракки в конце мая.

По данным российского ведомства, удар был нанесен в ночь на 28 мая по командному пункту, где проводилось совещание лидеров ИГ. При ударе самолетов Су-35 и Су-34 были уничтожены высокопоставленные командиры террористической группировки, входившие в состав так называемого военного совета ИГ, а также около 30 полевых командиров среднего звена и до 300 боевиков их личной охраны, сообщает Минобороны.

Среди убитых террористов – эмир Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри, эмир Ибрагим ан-Наеф аль-Хадж, контролировавшие район от Ракки до населенного пункта Эс-Сухне, и начальник службы безопасности ИГ Сулейман аль-Шауах, добавили в ведомстве.

«По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании присутствовал также лидер ИГ Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, который в результате удара был уничтожен», - говорится в сообщении Минобороны России.

Пресс-секретарь коалиции США и союзников по борьбе с ИГ Джон Дорриан заявил Reuters, что не может подтвердить информацию о ликвидации Абу-Бакра аль-Багдади.

СМИ уже несколько раз сообщали о гибели лидера террористов, но эта информация не подтверждалась. Последний раз 11 июня газета Daily Mail написала со ссылкой на сирийское телевидение, что при авиаударе мог быть убит Абу Бакр аль-Багдади.

46-летний Аль-Багдади, настоящее имя которого Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 г. в захваченном ИГ Мосуле. Тогда он провозгласил создание «исламского халифата» на Ближнем Востоке. По данным Reuters, он покинул Аль-Каиду в 2013 г., через два года после захвата и убийства лидера группы Усамы бен Ладена.

Если смерть Абу-Бакра аль-Багдали подтвердится, это будет серьезным ударом по террористам, пишет USA Today. Власти США обещали награду за достоверную информацию о местонахождении Абу-Бакра аль-Багдали $ 25 млн.

Высокопоставленный чиновник США заявил The Wall Street Journal, что для России выгодно, сообщать об эффективности своих ударов в Сирии, даже если доказательств нет. По словам собеседника издания, такие заявления дают Москве дипломатический рычаг для давления на международном уровне — дает право говорить, что Кремль не просто поддерживает Асада, но и действительно борется с терроризмом. Сообщение о крупном ударе по руководству ИГ также может быть рассчитано на внутреннюю аудиторию для укрепления имиджа Путина как сильного лидера, защищающего государство, говорит собеседник.