Пентагон опроверг задержание лидера ИГ аль-Багдади

В Пентагоне не подтверждают сообщения СМИ о том, что лидер «Исламского государства» (ИГ - запрещенная в России террористическая организация) Абу Бакр аль-Багдади был арестован на границе Ирака и Сирии.

«У меня нет никакой информации, подтверждающей это сообщение», - сказал «Интерфаксу» во вторник представитель Пентагона Адриан Ранкин-Гэллоуэй.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что «террорист номер один» был арестован при попытке прорваться из осажденного Мосула к сирийской границе и в настоящее время находится под стражей.

На протяжении последних трех лет в прессе появлялись сообщения о смерти или захвате аль-Багдади, которые впоследствии не получали подтверждения.