Минобороны объявило о возможной ликвидации лидера ИГ при ударе ВКС

Министерство обороны РФ проверяет информацию о гибели лидера группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдали в результате удара российской авиации по южному предместью Ракки в конце мая. Об этом сообщает ТАСС.

«По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании присутствовал также лидер ИГ Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, который в результате удара был уничтожен», - говорится в сообщении Минобороны России.

По данным российского ведомства, удар был нанесен в ночь на 28 мая по командному пункту, где проводилось совещание лидеров ИГ.

Ранее газета Daily Mail сообщала со ссылкой на сирийское телевидение, что при авиаударе мог быть ликвидирован Абу Бакр аль-Багдади.

Аль-Багдади, настоящее имя которого Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 г. в захваченном ИГ Мосуле. Тогда он провозгласил создание «исламского халифата» на Ближнем Востоке.

СМИ уже несколько раз сообщали о ликвидации Аль-Багдади, но эта информация не подтверждалась.