СМИ сообщили о ликвидации лидера ИГ в сирийской Ракке

Лидер запрещенной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакр аль-Багдади мог быть ликвидирован в результате авиаудара по сирийской Ракке, пишет газета Daily Mail со ссылкой на сирийское телевидение. Подтверждения этой информации пока нет.

Аль-Багдади, настоящее имя которого Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 г. в захваченном ИГ Мосуле. Тогда он провозгласил создание «исламского халифата» на Ближнем Востоке.

СМИ уже несколько раз сообщали о ликвидации Аль-Багдади, но эта информация не подтверждалась.