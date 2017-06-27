Вашингтон обвинил Асада в подготовке новой химической атаки

Власти Сирии готовят новую химическую атаку, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома. Американские военные отмечают, что Дамаск проводит подготовительные мероприятия, аналогичные тем, которые предшествовали химической атаке в провинции Идлиб 4 апреля, в результате которой погибли около 70 мирных жителей.

В ответ на нее США нанесли удар по сирийской авиабазе, выпустив по ней 59 ракет «Томагавк». Тогда чиновники администрации Дональда Трампа заявляли, что это разовая акция, направленная на сдерживание очередного применения химоружия. Расширять участие в сирийской кампании американцы не собирались.

Из заявления Белого дома следует, что за новую химатаку сирийским военным придется «дорого заплатить». При этом ответственность за возможные жертвы США возлагают не только на президента Сирии Башара Асада, но и на Москву. «В любой последующей атаке на сирийский народ мы будем винить Ассада, но также и Россию, и Иран, которые помогают ему убивать его людей», - написала в своем твиттере постпред США при ООН Никки Хейли.

Дамаск не признал своего участия в химатаке в провинции Идлиб.