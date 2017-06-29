Пентагон сообщил об отказе Сирии от новой химической атаки

Сирийское правительство серьезно отнеслось к предупреждению США относительно готовившейся Дамаском новой химической атаки, сообщил министр обороны США Джим Мэттис. 27 июня Белый дом заявил, что в Сирии проводятся подготовительные мероприятия, аналогичные тем, которые предшествовали химической атаке в провинции Идлиб 4 апреля, приведшей к гибели около 70 мирных жителей. Вашингтон пообещал, что в случае повторения атаки правительству Башара Асада придется за это «дорого заплатить».

«Похоже, они восприняли предупреждение [о возможных последствиях новой химатаки] всерьез. Они этого не сделали», - приводит Reuters заявление Мэттиса в беседе с журналистами по дороге в Брюссель на встречу министров обороны стран НАТО.

Ранее министр по вопросам национального примирения Сирии Али Хайдар отвергал подготовку химатаки, подчеркнув, что Дамаск не использовал и никогда не будет использовать подобное оружие. В Кремле американские угрозы «законному руководству Сирии» сочли «неприемлемыми», как и само применение химического оружия. В российском МИДе заявления Вашингтона о подготове новой атаки назвали инсинуацией и расценили как приглашение сирийским террористам «сфабриковать очередную масштабную провокацию с применением химоружия, за которой, по замыслу Вашингтона, и должно последовать «неотвратимое наказание» в адрес Асада».