Депутаты объяснили голосование по чужим карточкам загруженной неделей

Председатель комитета по регламенту Ольга Савастьянова прокомментировала публикации в «Ведомостях», РБК и «Коммерсанте» о том, что депутаты продолжают нарушать регламент и голосуют друг за друга.

Для Думы эта неделя очень специфическая: две большие делегации находятся в международных командировках, еще 10 депутатов проходят обучение по программе управленческого резерва, объяснила Савастьянова. «Хочу обратить ваше внимание, что у нас нет штрафов: если депутат не присутствует, он не получает заработную плату. Мы свою позицию в этом не меняем, для нас это очень важно - практически на каждом заседании не присутствуют в среднем 25 депутатов», - продолжила депутат.

По ее мнению, наиболее «объективная работа в этом плане проводится эсерами и единороссами». Савастьянова призналась, что у комитета все-таки есть вопросы по посещаемости депутатов.