В Госдуме снова голосуют друг за друга

Голосование депутатов за несколько рядов продолжается Евгений Раземный / Ведомости

Депутаты Госдумы продолжают голосовать друг за друга, если кто-то из них отсутствует в зале. Это происходит в нарушение регламента, запрещающего голосование по доверенности.

Сегодня, по наблюдению корреспондента «Ведомостей», на пленарном заседании так поступил коммунист Юрий Синельщиков, нажав кнопки для голосования за троих своих соседей, позднее дурному примеру поддался его коллега по фракции Николай Коломейцев. Коммунистов в среду присутствовало менее половины фракции, пленарное заседание после правительственного часа вел вице-спикер Иван Мельников (КПРФ). Спикер Вячеслав Володин появился к шести вечера - он открыл заседание, уехал на совещание к президенту и потом вернулся.

По подсчетам корреспондента «Ведомостей», в зале после обеда находилось около половины депутатов - 245 парламентариев. На этой неделе журналистов печатных изданий впервые стали пускать на балкон для прессы в зале, где до этого традиционно могли снимать только фотографы и операторы телеканалов.

Безнравственно, но понятно

«Это безнравственно», - соглашается Синельщиков с собственным нарушением думского регламента. «Но их (депутатов. - "Ведомости") позиция была понятна: это просто просьба, один из них сидел в зале. Другой был, но потом ушел», - объясняет коммунист. «Нас действительно меньше в зале, у нас традиционно больше работы в регионах», - отметил он. Депутаты всех фракций негласно признаются, что голосовать друг за друга продолжают члены всех фракций.

Иногда Володин даже делает замечания о чересчур открытом нарушении регламента, говорит член фракции ЛДПР. «Карточка - принадлежность депутата, если карточка на месте, а его нет - его словом может воспользоваться сосед, проходящий мимо. Регистрация должна быть индивидуальной, а сейчас фактически это принадлежит всем присутствующим», - говорит коммунист и член комитета по регламенту Владимир Поздняков. Беготни в зале стало меньше, но голосование депутатов за несколько рядов продолжается, соглашается он. Регламент работает и дисциплина все равно повышается, настаивает при этом Поздняков. Депутат не может сидеть за партой как школьник, это проблема правил, которые не получается соблюдать, жалуется другой депутат-справоросс.

Запрет на голосование по доверенности в Госдуме ввели в октябре: раньше депутат мог передать свой голос другому, но после поправок в регламент по инициативе Володина официально голосовать можно только лично. Так нижняя палата парламента хотела бороться с «прогульщиками» и нажиманием кнопок за отсутствующих соседей. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов критиковал эту идею, потому что она не учитывала сложившуюся практику и новый график депутатов: по его мнению, это привязывало бы депутата к «нажиманию кнопок».

В октябре депутатам также утвердили уважительные причины для отсутствия в зале - больничный, командировка, участие в официальной парламентской делегации или исполнение обязанностей руководства Думы за ее пределами. «Прогулы» грозят вычетом из зарплаты, однако пока оштрафовать никого не удалось - депутаты пишут заявления за свой счет.

Будет как раньше

«Старожилы говорят, что еще годик-другой - и все будет как раньше. Сейчас все-таки все голосуют за друзей стеснительно, а когда заседание ведет сам Володин - зал совсем другой: все меньше ходят и не разговаривают», - рассказывает собеседник во фракции коммунистов. «Я перед заседаниями обзваниваю депутатов, нужен контроль, но явка по сравнению с прошлыми созывами все равно поднялась», - говорит Вадим Деньгин (ЛДПР). Невозможно контролировать депутатов, если кто-то отошел в туалет и не вернулся, отмечает он. Главное, чтобы у них было понимание, почему они здесь сидят и за что получают деньги, полагает он.

Максимальная дисциплина у депутатов наблюдается по утрам, когда присутствуют руководители фракций, а дальше у всех могут быть дела - приходят избиратели и так далее, объясняет депутат. Достаточно из трех раз зарегистрироваться в зале один, но никто не понимает, является ли он прогульщиком, если выходит из зала по делам после регистрации, добавляет Деньгин. «У нас все голосуют за себя», - прокомментировал ситуацию вице-спикер Сергей Неверов («Единая Россия»).

В регламенте Госдумы четко указано, что право на голосование депутат осуществляет лично, соблюдение этого требования является обязательным. Россия славится правовым нигилизмом и наплевательским отношением к любым писаным законам и все ветви власти подают нам в этом самые дурные примеры, говорит политолог Федор Крашенниников. «Если оглянуться назад, такого пиара у власти было много - например, борьба с мигалками, но в итоге все встает на свои места», - отмечает он. В Думе все-таки сидят люди с некоторым авторитетом и связями и уважаемый человек всегда найдет себе повод покинуть зал, иронизирует эксперт. И не получит при этом никаких проблем, ведь они слишком уважаемые, чтобы на них повлиять, заключает Крашенниников.