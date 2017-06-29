Вячеслав Володин позвал к себе коммуниста

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Коммунист Решульский - один из немногих депутатов, прошедших все созывы Госдумы Владимир Федоренко / РИА Новости

Первому зампреду думской фракции КПРФ Сергею Решульскому, досрочно сдавшему в пятницу свой мандат из-за проблем со здоровьем, предложено стать советником спикера Госдумы Вячеслава Володина. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник, близкий к думскому руководству, и подтвердил сам Решульский. «Если он останется, это будет большое приобретение: у Решульского энциклопедические познания в законотворческой деятельности и регламенте, он пользуется большим доверием у всех фракций», - объяснил собеседник.

Коммунист Решульский - один из немногих депутатов, прошедших все созывы Госдумы. Теперь в Думе таких старожилов останется всего 16 - среди них Станислав Говорухин, Тамара Плетнева, Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов.

«Согласие - это непротивление двух сторон, для того чтобы дать согласие, надо знать четко, чем ты будешь заниматься. Мне надо, чтобы было объяснено, чего от меня хотят, чтобы я не был нахлебником и не числился просто так», - рассказал Решульский «Ведомостям». «Я коммунист, Володин - единоросс, если предложат заниматься законотворческой деятельностью - это одно, если нужно будет проводить неудобные решения, то я на это не пойду», - добавил он.

Собеседники в КПРФ отмечают, что Решульский может согласиться на это предложение, так как больших затрат оно от него не потребует, но не сразу, а после необходимого восстановления. В среду президиум ЦК КПРФ направил в Центризбирком свое решение о передаче освободившегося мандата - Решульского во фракции заменит бывший единоросс Ризван Курбанов. «Он был в прошлом созыве [Госдумы] в составе единороссов, но вышел из партии, и когда мы формировали списки, включили его в девятую группу - Крым, Калининград, Севастополь. Он сам из Дагестана, а за мной как раз был закреплён Дагестан, Крым, Севастополь и Калининград», - объяснил партийное решение Решульский.

Ранее Госдуму также покинул известный теннисист, единоросс Марат Сафин, которому Володин предложил стать советником на общественных началах по вопросам спорта. Всего с начала седьмого созыва Госдумы мандат сдали 10 депутатов, в том числе один из самых богатых парламентариев Александр Скоробогатько, бизнесмены Александр Меткин и Владимир Жутенков - все они приняли решение вернуться в бизнес. В этом созыве депутатам нельзя голосовать по доверенности, а за прогулы пленарных заседаний введены вычеты из зарплат. Правда, пока ни один из депутатов оштрафован не был: парламентарии, которые не могут присутствовать на заседании, пишут заявления об отпуске за свой счёт.

Сейчас у Володина в советниках на общественных началах числятся руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский, политолог Алексей Чадаев, телеведущий Иван Демидов, представитель Русской православной церкви Александр Щипков, внук Евгения Примакова Александр Примаков. Штатных должностей официальных советников председателя нижней палаты всего пять, но таких советников у Володина пока только двое - Алексей Кравцов и Константин Каданин. Недавно должность советника покинул бывший руководитель думского управления по связям со СМИ, член высшего совета «Единой России» Юрий Шувалов, перешедший на работу в администрацию президента. Советнику спикера по статусу полагаются автомобиль и оклад, сопоставимый с депутатскими зарплатами (350 000 - 400 000 руб.).

В таких вопросах всегда сложно найти грань между постом советника как источником статуса и реальными рычагами влияния, говорит политолог Михаил Виноградов. «Сегодня это в большей степени источник статуса - значимый для более активных и амбициозных и свидетельствующий о востребованности и системности для приближающихся к пенсии», - отмечает он.