Оппозиционные фракции договорились идти на выборы вместе

Замруководители фракций КПРФ Иван Мельников, ЛДПР Игорь Лебедев и «Справедливой России» Александр Бурков провели в среду рабочую встречу. Было решено объединить усилия в подготовке поправок по отмене муниципального фильтра для губернаторских выборов, рассказал «Ведомостям» Лебедев. По его словам, партии будут пытаться искать поддержку у президента.

Поправки планируется внести до конца весенней сессии. Ранее эсеры уже неоднократно пытались отменить фильтр, но не находили поддержки у партии большинства. Лебедев отметил, что депутатам удалось договориться по половине из 14 субъектов, где пройдут выборы. «Фамилии пока преждевременно называть, потому что с регионами бесед еще не проводилось, но мы нашли точки соприкосновения», - объяснил депутат. «Справедливая Россия» предложила переговоры первая, напомнил Бурков: происходящее не устраивает всех, фильтр невозможно преодолеть, власть фактически уничтожила партии, отметил он.

В середине марта лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов направил лидерам КПРФ и ЛДПР Геннадию Зюганову и Владимиру Жириновскому письма с предложением провести переговоры и выдвинуть в 14 регионах, где в сентябре пройдут прямые выборы губернаторов, единых кандидатов от трех оппозиционных парламентских партий. Сначала в КПРФ заявили, что инициатива Миронова - пиар и способ напомнить о себе. «Письмо не сразу попало к Зюганову, а Решульский, заявляющий о том, что идея Миронова - пиар, действовал от себя», - объясняет собеседник в Госдуме.

Максимальный фильтр среди 14 регионов установлен в Новгородской и Томской областях – 10%. Такой же предполагается и в Севастополе, где пока не принят закон о выборах, а минимальный будет в Белгородской области (5%).