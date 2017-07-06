Мособлдума может переехать в Красногорск в 2018 году

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев надеется, что депутаты Московской областной думы переедут в Красногорск после весенней сессии в 2018 г. Как передает агентство «Москва», он заявил это в региональном парламенте. Губернатор напомнил, что парламентский корпус достраивается рядом с домом правительства Подмосковья.

Пока Мособлдума заседает на проспекте Мира.

О начале строительства нового здания для Мособлдумы Воробьев объявил в июле 2014 г. Он напомнил тогда, что в Красногорске находится правительство Подмосковья, парламент построят неподалеку, и сказал, что «исполнительная и законодательная власть региона должны быть рядом». Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов тогда посетовал, что депутатам и чиновникам приходится тратить по 2,5-3 часа на поездки между Москвой и Красногорском. Он тогда прогнозировал, что здание в Красногорске достроят за 2-2,5 года.