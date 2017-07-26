Дело о гибели ребенка в ДТП в Балашихе направлено в суд

Завершено расследование дело о ДТП в Балашихе в котором погиб 6-летний ребенок, сообщает пресс-центр МВД. Дело передано в суд. 31-летняя водитель Hyundai обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Ребенок попал под машину и погиб 23 апреля в жилой зоне микрорайона Павлино.

16 июня дело было передано в специализированный следственный отдел по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Московской области. Повторная судебно-медицинская и автотехническая экспертиза показала, что «водитель располагала технической возможностью предотвратить наезд на пешехода», сообщает МВД. Также было установлено, что автомобиль двигался с превышением скорости, а водитель в момент ДТП пользовалась мобильным телефоном.

МВД подчеркивает: обвинения в том, что в первые дни расследование умышленно затягивалось, не нашли подтверждения.

Обвиняемая в совершении ДТП была арестована с 6 июля.

Широкий общественный резонанс этот инцидент получил после того, как было объявлено, что судмедэкспертиза выявила в крови погибшего мальчика 2,7 промилле алкоголя, что соответствует высокой степени опьянения. После этого СКР сообщил о возбуждении уголовного дела о халатности и о допросе проводивших экспертизу специалистов, напоминает «Интерфакс». 21 июня представитель областного управления Следственного комитета России Елена Фокина заявила «Интерфаксу», что молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила высокий уровень алкоголя в крови погибшего ребенка и теперь следователи намерены установить, как это могло случиться.