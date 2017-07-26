Путин запретил уклонистам от армии работать на госслужбе 10 лет

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который запрещает 10 лет работать на государственной и муниципальной службе гражданам, не прошедшим военную службу по призыву без законных оснований. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В 2014 г. был принят закон о бессрочном запрете уклонистам работать на государство, однако позднее Конституционный суд счел эту норму не соответствующей Основному закону страны. Согласно опубликованному в среду закону у граждан, уклонившихся от службы в армии, появился шанс на карьеру на госслужбе - через 10 лет после нарушения с их стороны закона «О муниципальной службе».

Закон обязывает военные комиссариаты уведомлять глав государственных и муниципальных органов о наличии у них уклонистов. Эти органы должны будут отчитываться об увольнении таких сотрудников.