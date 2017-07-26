Белый дом: законопроект о расширении санкций против России еще могут изменить

В Белом доме ожидают, что в законопроект о расширении санкций против России, КНДР и Ирана будут внесены изменения, и только тогда президент США Дональд Трамп сможет принять окончательное решение на этот счет, заявила в среду официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Мы ожидаем, что существует возможность внесения изменений [в законопроект]. Мы посмотрим, как это будет выглядеть, прежде чем примем окончательное решение», - заявила она на брифинге в Белом доме. «Белый дом, президент и вся администрация, как мы уже много раз отмечали ранее, поддерживают санкции против России, Ирана и Северной Кореи», - в то же время добавила она.