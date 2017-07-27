Минздрав: Развитие технологий позволило сократить число коек в больницах

Сокращение числа больничных коек Минздрав объяснил тем, что с развитием технологий многих пациентов стало необязательно класть в стационар, они могут получать медицинскую помощь амбулаторно. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе министерства, этому способствуют «современные подходы к лечению пациентов, развитие фармацевтической промышленности, технологий». «Внедрение таких технологий в практику неизбежно приводит к естественному высвобождению стационарных коек», - цитирует агентство.

Минздрав старается снижать неэффективные мощности и, прежде всего, «избыточные», работающие нерационально круглосуточные койки стационаров. «При этом объем медицинской помощи не сокращается, а напротив - увеличивается и перераспределяется в первичное звено здравоохранения, что позволяет сохранить качество медицинской помощи при сокращении неэффективных затрат и сохранении ресурсов, в том числе за счет развития стационарозамещающих технологий», - заверили в пресс-службе ведомства.

В 2016 г. через круглосуточные стационары прошли 30,2 млн человек, это на 0,5% меньше, чем годом ранее. При этом выросли объемы оказания другой помощи. Так, посредством высокотехнологичной помощи удалось пролечить на 17% больше пациентов, чем в 2015 г., паллиативной - на 5,3% больше, в рамках медицинской реабилитации на 23,7%, говорят в Минздраве. «Важно, что увеличилась на 14,5% доля лиц старше трудоспособного возраста, пролеченных в круглосуточных стационарах в общем числе пролеченных пациентов, а оперативная активность среди этого контингента выросла на 19,3%», - отметили в пресс-службе.

Доступность медицинской помощи не снизилась за счет развития стационарозамещающих технологий, а также увеличения объема неотложной амбулаторной помощи, заверяет ведомство. По его сведениям, в прошлом году уровень госпитализации в дневных стационарах увеличился на 68 600 человек.

«Для профессионального сообщества странными представляются попытки сведения доступности и качества медицинской помощи к обеспеченностью койками», - сообщили в ведомстве.