На одной из крупнейших ярмарок США на аттракционе оторвались сиденья с людьми

В столице Огайо Коламбусе на одной из крупнейших ярмарок в США произошла авария на работающем аттракционе Fireball. Вращающиеся сиденья с людьми в движении оторвались от общей структуры. Как заявили Reuters в полиции, один человек погиб, еще семеро получили травмы. Состояние троих пострадавших оценивается как критическое.

Судя по опубликованному видео, Fireball раскачивает находящуюся на конце «маятника» вращающуюся «карусель» с сидящими людьми. По данным сайта компании оператора, карусель делает 13 оборотов в минуту, при этом она может подниматься на высоту до 12 м. В какой-то момент после прохождения нижней точки и при подъеме от карусели начали отрываться сиденья и падать люди.

Трагедия произошла в первый день работы ярмарки, 26 июля. После этого губернатор Огайо Джон Кейсик заявил, что все аттракционы на ярмарке будут временно закрыты для проверки. По его словам, Fireball прошел несколько проверок, в том числе с участием сторонней структуры. Отвечавший за проверки аттракционов в штате чиновник департамента сельского хозяйства отметил, что проверки проводятся долго, поскольку аттракцион сложный и состоит из нескольких частей, сообщает NBC. По итогам проверок Fireball в среду получил разрешение на эксплуатацию. 11 других аттракционов ярмарки таких разрешений не получили, так как не успели пройти инспектирование.

Кейсик назвал минувший день и вечер очень тяжелым для всего штата.

Погиб 18-летний юноша, сообщили Reuters источники в пожарной службе. Его выбросило с аттракциона на расстояние 15 м. Имена погибшего и пострадавших пока не были названы. Известно, что среди раненых есть 13-летний подросток.

Ярмарка штата Огайо проводится с 1850 г. Она обычно проходит в Коламбусе в течение 12 дней в конце июля-начале августа. По оценке Saperstein & Associates, в 2011 г. ярмарка принесла экономике штата около $68,5 млн. В 2015 г. ярмарка побила рекорд посещения - 982 305 человек. Она считается одной из крупнейших ярмарок в стране.