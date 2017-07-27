В Финляндии началась встреча Путина и Ниинистё

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё встретились в четверг в финском Савонлинне для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества и актуальных международных проблем.

«Хочу поблагодарить вас, уважаемый господин президент, за приглашение. Мы отмечаем столетие обретения независимости Финляндией (...) В рамках столетнего юбилея у нас целый набор мероприятий культурно-исторического характера», - сказал Путин перед началом переговоров.

Среди них российский президент отметил сегодняшнюю возможность вместе с Ниинистё посетить оперу «Иоланта» в постановке Большого театра.

В свою очередь финский президент заявил, что для него большое удовольствие и честь принимать российского президента.

«Финляндия очень ценит ваш визит, то, что вы приехали сюда, чтобы отмечать столетний юбилей. Действительно, вы оказываете большую честь вашим визитом, добро пожаловать», - сказал Ниинистё.