В Ярославле возобновили дело о ДТП с участием бывшего мэра города

Следователи в Ярославле вновь займутся расследованием уголовного дела о ДТП с участием депутата областной думы Виктора Волончунаса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В 2008 г. он, будучи мэром Ярославля, сбил человека, в 2009 г. полиция закрыла дело в связи с отсутствием состава преступления.

«Уголовное дело расследовалось полицией. И оно было полицией прекращено за отсутствием состава преступления. И вот теперь прокуратура отменяет это решение полиции и передает в Следственный комитет… А там уже все сроки давности прошли», — сказал собеседник агентства.

ДТП произошло 10 декабря 2008 г. около 22.30 мск в Ярославской области. Автомобиль Nissan, принадлежащий Волончунасу, совершил наезд на 56-летнего Александра Смолкова, который от полученных травм скончался на месте аварии. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).